Украинцев предупредили о сильных порывах ветра завтра

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых регионах Украины в четверг, 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Внимание! 25 августа днем в восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, эта рабочая неделя принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Поэтому желательно не забывать зонт и не терять солнцезащитные очки, они еще могут пригодиться.

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