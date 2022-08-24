Українців попередили про сильні пориви вітру завтра

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в деяких регіонах України у четвер, 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"Увага! 25 серпня вдень у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, цей робочий тиждень принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Тому бажано не забувати парасольку і не втрачати сонцезахисні окуляри, вони ще можуть стати в пригоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.