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Украинцев предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни: где ожидать непогоду

Фото: украинцев предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине с 9 по 11 сентября ожидаются существенные изменения погодных условий. В ряде регионов стоит быть готовыми к сильным дождям, порывам ветра и грозам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Из-за перемещения атмосферного фронта и образования активного циклона, непогода ожидается:

  • днем 9 и в течение 10-11 сентября в западных областях;
  • в течение 10-11 сентября в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской областей;
  • 11 сентября в Полтавской области;

Ожидаются значительные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

"В результате длительного периода дождливой погоды общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм)", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 8 сентября, в западных и южных областях Украины будут дожди. При этом ночью ожидаются заморозки.

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