Украинцев предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни: где ожидать непогоду

В Украине с 9 по 11 сентября ожидаются существенные изменения погодных условий. В ряде регионов стоит быть готовыми к сильным дождям, порывам ветра и грозам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"В результате длительного периода дождливой погоды общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм)", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 8 сентября, в западных и южных областях Украины будут дожди. При этом ночью ожидаются заморозки.

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