Украинцев предупредили об опасности использования фейковой "Дии". Ворует данные

По словам Баника, это фейковое приложение не имеет ничего общего с оригинальной "Дией", кроме дизайна. Фейковая "Дия" не имеет подключения к реестрам или настоящим документам.

"Однако важно знать, что киберполиция изучала это приложение. Он получает доступ к банковским данным, всей информации в телефоне, начиная от смс и звонков", - подчеркнул представитель Минцифры.

Кроме того, как добавил Баник, за использование ненастоящих документов в фейковой "Дие", даже для покупки алкоголя, можно получить административный штраф и даже условный срок.

"Поскольку документы в "Дие" определены как полноценные аналоги паспортов, то соответственно и наказание за их подделку такое же. Кажется, до 5 или 6 лет за подделку, и за использование тоже есть штраф, по-моему, до 34 тысяч гривен и сейчас в работе ужесточение наказания до двух лет лишения свободы", - сказал он.

Полную версию интервью смотрите на видео: