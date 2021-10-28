Українців попередили про небезпеку використання фейкової "Дії". Краде дані

Нещодавно в Україні з'явився фейковий застосунок "Дія", який зловмисники пропонували неповнолітнім для підробки паспортів. Як встановила кіберполіція, цей застосунок краде дані своїх користувачів.

За словами Баніка, цей фейковий застосунок не має нічого спільного з оригінальною "Дією", крім дизайну. Фейкова "Дія" не має підключення до реєстрів чи справжніх документів.

"Однак важливо знати, що кіберполіція вивчала цей застосунок. Він отримує доступ до банківських даних, всієї інформації в телефоні, починаючи від смс та дзвінків", - наголосив представник Мінцифри.

Крім того, як додав Банік, за використання несправжній документів у фейковій "Дії", навіть для купівлі алкоголю, можна отримати адміністративний штраф і навіть умовний строк.

"Оскільки документи в "Дії" визначені як повноцінні аналоги паспортів, то відповідно і покарання за їх підробку таке ж саме. Здається, до 5 чи 6 років за підробку, і за використання теж є штраф, по-моєму, до 34 тисяч гривень, і зараз в роботі посилення покарання до двох років позбавлення волі", - сказав він.

Повну версію інтерв'ю дивіться на відео: