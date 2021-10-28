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Українців попередили про небезпеку використання фейкової "Дії". Краде дані

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 15:50
Українців попередили про небезпеку використання фейкової "Дії". Краде дані Фото: фейкова "Дія" краде дані користувачів (diia.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Нещодавно в Україні з'явився фейковий застосунок "Дія", який зловмисники пропонували неповнолітнім для підробки паспортів. Як встановила кіберполіція, цей застосунок краде дані своїх користувачів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

За словами Баніка, цей фейковий застосунок не має нічого спільного з оригінальною "Дією", крім дизайну. Фейкова "Дія" не має підключення до реєстрів чи справжніх документів.

"Однак важливо знати, що кіберполіція вивчала цей застосунок. Він отримує доступ до банківських даних, всієї інформації в телефоні, починаючи від смс та дзвінків", - наголосив представник Мінцифри.

Крім того, як додав Банік, за використання несправжній документів у фейковій "Дії", навіть для купівлі алкоголю, можна отримати адміністративний штраф і навіть умовний строк.

"Оскільки документи в "Дії" визначені як повноцінні аналоги паспортів, то відповідно і покарання за їх підробку таке ж саме. Здається, до 5 чи 6 років за підробку, і за використання теж є штраф, по-моєму, до 34 тисяч гривень, і зараз в роботі посилення покарання до двох років позбавлення волі", - сказав він.

Повну версію інтерв'ю дивіться на відео:

Нагадаємо, днями правоохоронці викрили розробника фейкової "Дії". Ним виявився мешканець Запорізької області.

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Дія Міністерство цифрової трансформації
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