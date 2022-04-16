Украинцев предупредили о новой киберугрозе: враг рассылает вирусы якобы от имени СБУ

Служба безопасности Украина предупредила о новой кибергурозе. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ", - говорится в сообщении.
В спецслужбе подчеркнули, что для рассылки писем с вирусами противник использует популярные месседжеры. В сообщениях пользователям предлагают скачать файл с якобы "инструкцией действий на период военного времени".
"На самом деле - это вирусная программа", - предупредили в СБУ.
Основными целями врага являются государственные служащие. Оккупанты предполагают, что с помощью их телефоном смогут собрать конфиденциальную информацию.
Украинцев призвали внимательно относиться к любым сообщениям такого рода - СБУ подобных рассылок не делает.
Спецслужба опубликовала алгоритм действий:
Напомним, в середине февраля Украина подверглась мощнейшей кибератаке - за несколько часов стали недоступны сайты госструктур и банков.
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