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Українців попередили про нову кіберзагрозу: ворог розсилає віруси нібито від імені СБУ

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Київ, Субота 16 квітня 2022 14:25
Українців попередили про нову кіберзагрозу: ворог розсилає віруси нібито від імені СБУ Фото: окупанти розсилають листи з вірусами нібито від імені СБУ (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України попередила про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі підкреслили, що для розсилки листів з вірусами противник використовує популярні меседжери. У повідомленнях користувачам пропонують завантажити файл з нібито "інструкцією дій на період воєнного часу".

"Насправді - це вірусна програма",- попередили в СБУ.

Основними цілями ворога є державні службовці. Окупанти припускають, що за допомогою їх телефоном зможуть зібрати конфіденційну інформацію.

Українців закликали уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого роду - СБУ подібних розсилок не робить.

Спецслужба опублікувала алгоритм дій:

  • не відкривайте і не завантажуйте файли від невідомих осіб;
  • відразу видаляйте таку переписку;
  • довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, в середині лютого Україна зазнала найпотужнішої кібератаки - за кілька годин стали недоступні сайти держструктур і банків.

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