Українців попередили про нову кіберзагрозу: ворог розсилає віруси нібито від імені СБУ

Фото: окупанти розсилають листи з вірусами нібито від імені СБУ (freepik.com)

Служба безпеки України попередила про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ", - йдеться в повідомленні. У спецслужбі підкреслили, що для розсилки листів з вірусами противник використовує популярні меседжери. У повідомленнях користувачам пропонують завантажити файл з нібито "інструкцією дій на період воєнного часу". "Насправді - це вірусна програма",- попередили в СБУ. Основними цілями ворога є державні службовці. Окупанти припускають, що за допомогою їх телефоном зможуть зібрати конфіденційну інформацію. Українців закликали уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого роду - СБУ подібних розсилок не робить. Спецслужба опублікувала алгоритм дій: не відкривайте і не завантажуйте файли від невідомих осіб;

відразу видаляйте таку переписку;

довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.