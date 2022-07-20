Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе: чем он опасен

В Украине предупредили о новой вредоносной программе-похитителе. Специалисты считают, что в первую очередь она направлена на государственные организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

Отмечается, что файл также содержит изображение-миниатюру, на котором упоминается Оперативное командование "Юг".

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о распространении опасного файла с названием "Доклад0507224.ppt", - пишет пресс-служба Госспецсвязи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как правильно удалить файлы с телефона чтобы их никто и никогда не возобновил.

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