Украинцев предупредили о непогоде 20 июля: где ожидать ливень, град и шквалы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об опасных метеорологических явлениях на территории Украины 20 июля. Ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Согласно сообщению, грозы ожидаются по всей территории Украины кроме юго-восточной части.
Днем в западных областях, кроме Волынской и Ровенской - ливни. В центральной части Украины стоит ожидать град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
На территории Киевской области также ожидаются грозы.