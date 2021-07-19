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Украинцев предупредили о непогоде 20 июля: где ожидать ливень, град и шквалы

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 15:19
Украинцев предупредили о непогоде 20 июля: где ожидать ливень, град и шквалы Фото: украинцев предупредили о непогоде 20 июля: где ожидать ливень, град и шквал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об опасных метеорологических явлениях на территории Украины 20 июля. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно сообщению, грозы ожидаются по всей территории Украины кроме юго-восточной части.

Днем в западных областях, кроме Волынской и Ровенской - ливни. В центральной части Украины стоит ожидать град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

На территории Киевской области также ожидаются грозы.

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