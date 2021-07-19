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Українців попередили про негоду 20 липня: де очікувати зливу, град та шквали

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 15:19
Українців попередили про негоду 20 липня: де очікувати зливу, град та шквали Фото: українців попередили про негоду 20 липня: де очікувати зливу, град та шквал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про небезпечні метеорологічні явища на території України 20 липня. Очікуються грози, град й шквали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Згідно з повідомленням, грози очікуються по усій території України крім південно-східної частини.

Вдень у західних областях, крім Волинської та Рівненської - зливи. У центральній частині Україні варто очікувати град й шквали. Швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.

На території Київської області також очікуються грози.

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