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Украинцев предупредили о мошенниках: предлагают "упрощенное" оформление документов

Фото: мошенники предлагают оформлять документы по "упрощенной" процедуре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают "упрощенную" процедуру оформления документов. Граждан призвали пользоваться услугами только официальных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сейчас ситуация по оформлению биометрических паспортов из-за военного положения является довольно сложной. Однако административные органы продолжают это делать в безопасных районах.

Мошенники пользуются ситуацией в стране и размещают в сети объявления о так называемом "посредничестве". Украинцам предлагают оформить документы по "упрощенной" процедуре.

В МВД напомнили, что оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из учреждений:

  • подразделении ГМС Украины;
  • центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • центре обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Напомним, что гражданам Украины разрешили одновременно оформлять сразу два паспорта.

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мошенническая схемаМинистерство внутренних дел Украины