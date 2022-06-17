Украинцев предупредили о мошенниках: предлагают "упрощенное" оформление документов

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают "упрощенную" процедуру оформления документов. Граждан призвали пользоваться услугами только официальных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Сейчас ситуация по оформлению биометрических паспортов из-за военного положения является довольно сложной. Однако административные органы продолжают это делать в безопасных районах.

Мошенники пользуются ситуацией в стране и размещают в сети объявления о так называемом "посредничестве". Украинцам предлагают оформить документы по "упрощенной" процедуре.

В МВД напомнили, что оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из учреждений: