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Украинцев предупредили о ливнях и штормовом ветре

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Украинцев предупредили о ливнях и штормовом ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди.

В западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В г. Киеве и Киевской области ночью 19 сентября значительный дождь (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, ожидается подъем уровня воды:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5-1,5 м;
  • на реках Закарпатья 0,3-1,5 м;
  • на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

19-21 сентября на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м. На р. Припять в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ (I уровень опасности - желтый).

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