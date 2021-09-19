В Украине объявлено штормовое предупреждение. Украинцев предупредили о ливнях и штормовом ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди.
В западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В г. Киеве и Киевской области ночью 19 сентября значительный дождь (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, ожидается подъем уровня воды:
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.
19-21 сентября на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м. На р. Припять в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ (I уровень опасности - желтый).