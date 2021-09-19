В Україні оголошено штормове попередження. Українців попередили про зливи та штормовий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
У західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі.
В західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
В м. Києві та Київській області вночі 19 вересня значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, очікується підйом рівня води:
В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
19-21 вересня на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м. На р. Прип'ять в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ (І рівень небезпеки - жовтий).