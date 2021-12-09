Украинцев предупредили о гололеде на дорогах: водителям и пешеходам дали рекомендации

"Синоптики предупреждают, что до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях будет держаться гололед, на дорогах гололедица, а также ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области гололед и гололедица", - отметили в полиции.

Правоохранители напомнили, что из-за непогоды некоторые деревья не выдерживают оледенения и падают на тротуары, проезжую часть, припаркованные рядом автомобили. В связи с этим водителям рекомендовано на это время не парковать машины под деревьями.

"Будьте внимательны и осторожны. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД (правила дорожного движения - ред.)", - добавили в полиции.

Рекомендации пешеходам

В условиях гололеда пешеходам правоохранители дали следующие рекомендации:

передвигаться по тротуару медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на льду;

быть особо бдительными, проходя возле деревьев, покрытых льдом;

переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии автомобилей или дождавшись их полной остановки;

не перебегать дорогу, даже при отсутствии автомобилей;

надеть обувь с мягкой пористой подошвой, а при возможности - зимнюю обувь с шипами.

Фото: в ряде регионов Украины на дорогах ожидается гололед (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)