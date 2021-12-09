Українців попередили про ожеледицю на дорогах: водіям і пішоходам дали рекомендації

В Україні протягом найближчої доби синоптики очікують ожеледь на дорогах. У поліції водіям і пішоходам дали рекомендації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.
"Синоптики попереджають, що до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості західних, північних та Вінницькій областях триматиметься ожеледь, на дорогах ожеледиця, а також вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області ожеледь та ожеледиця", - зазначили у поліції.
Правоохоронці нагадали, що через негоду деякі дерева не витримують заледеніння і падають на тротуари, проїжджу частину, припарковані поруч автомобілі. У зв'язку з цим водіям рекомендовано на цей час не паркувати машини під деревами.
"Будьте уважні і обережні. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР (правил дорожнього руху - ред.)", - додали в поліції.
В умовах ожеледиці пішоходам правоохоронці дали наступні рекомендації:
Фото: у ряді регіонів України на дорогах очікується ожеледь (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою погода буде в Україні 10 грудня.