Українців попередили про ожеледицю на дорогах: водіям і пішоходам дали рекомендації

"Синоптики попереджають, що до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості західних, північних та Вінницькій областях триматиметься ожеледь, на дорогах ожеледиця, а також вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області ожеледь та ожеледиця", - зазначили у поліції.

Правоохоронці нагадали, що через негоду деякі дерева не витримують заледеніння і падають на тротуари, проїжджу частину, припарковані поруч автомобілі. У зв'язку з цим водіям рекомендовано на цей час не паркувати машини під деревами.

"Будьте уважні і обережні. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР (правил дорожнього руху - ред.)", - додали в поліції.

Рекомендації пішоходам

В умовах ожеледиці пішоходам правоохоронці дали наступні рекомендації:

пересуватися по тротуару повільно, щоб не впасти, послизнувшись на льоду;

бути особливо пильними, проходячи біля дерев, покритих льодом;

переходити дорогу тільки по пішохідному переходу, переконавшись у відсутності автомобілів або дочекавшись їх повної зупинки;

не перебігати дорогу, навіть при відсутності автомобілів;

одягти взуття з м'якою пористою підошвою, а при можливості - зимове взуття з шипами.

Фото: у ряді регіонів України на дорогах очікується ожеледь (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)