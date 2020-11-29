Украинцев предупредили о гололеде на дорогах

Фото: снегопад (РБК-Украина)

В Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается гололедица на дорогах почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях завтра прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед. На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют на западе и в центре заморозки и снег. Температура воздуха будет колебаться от +9 на юге до -1 на западе.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Также сообщалось, что в последние дни ноября и в начале декабря ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.