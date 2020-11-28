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Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие три дня

Киев, Суббота 28 ноября 2020 14:03
Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие три дня
Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На следующей неделе температура снизится

В ближайшие три дня (29 ноября - 1 декабря) ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Снег прогнозируется по всей Украине, кроме юго-восточных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в воскресенье, 29 ноября, в западных областях преимущественно снег, который в течение понедельника-вторника прекратится.

Температура в воскресенье ночью ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в южной части ночью 0-5 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В понедельник-вторник, 30 ноября - 1 декабря, в большинстве областей температура постепенно снизится на 2-5 градусов.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.

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