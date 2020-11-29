Українців попередили про ожеледицю на дорогах

Фото: снігопад (РБК-Україна)

В Україні у понеділок, 30 листопада, очікується ожеледиця на дорогах майже у всіх регіонах, крім південно-східних областей. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

зокрема, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях завтра прогнозують значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На півдні і сході країни очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду.

"Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують на заході і в центрі заморозки і сніг. Температура повітря коливатиметься від +9 на півдні до -1 на заході.

Раніше РБК-Україна писало, що у грудні середня місячна температура очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Також повідомлялося, що в останні дні листопада і на початку грудня очікується невеликий дощ з мокрим снігом.