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Украинцев предостерегли о фейковом чат-боте для вынужденных переселенцев

Фото: украинцев затерегли от мошенников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине массово распространяют фейковый чат-бот Е-поддержки в Telegram. Вынужденных переселенцев предупредили о мошенниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Отмечается, что в Telegram распространяются сообщения со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. Вынужденных переселенцев призывают перейти в чат-бот "Epitrumka_bot" для получения государственной помощи. Чат-бот выдает ссылку на фейковую страницу "Приватбанка".

Украинцев призывают не доверять сомнительным ресурсам и не предоставлять личную информацию.

Напомним, что для оформления справки переселенца стоит обратиться в соответствующие административные органы. С недавних пор можно подать заявление и выбрать карту для выплат через приложение "Дія".

Напомним, в Украине недавно заблокировали фишинговые сайты, через которые злоумышленники похищали данные водительских удостоверений.

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