У украинцев появилась возможность застраховаться от рака

В начале 2020 года на украинский рынок официально вышла международная компания Madanes, которая занимается страхованием от критических заболеваний, а именно – рака. Компания работает через партнеров – провайдеров страховых услуг «Країна», «АльфаСтрахование», ARX и «ТАС».

Страхование от критических заболеваний – популярная услуга в мире, которая теперь доступна жителям нашей страны и наверняка будет востребована. По заболеваемости онкологией Украина находится на одном уровне с европейскими странами. По статистике Всемирной организации здравоохранения каждый 125 украинец страдает от онкологического заболевания, и этот уровень примерно одинаков для всей Европы. При этом, по уровню пятилетней выживаемости (определяется числом пациентов, которым удаётся продлить жизнь) Украина более чем на 20% отстает от соседей. Причина – в несвоевременной и, часто, не точной диагностике, а также – стоимости эффективных медицинских услуг.

В 2019 году в пилотном формате компания застраховала уже более 3000 человек, из которых 68% – это взрослые, а 32% – дети, и зарегистрировала 3 страховых случая. Для них полис покрывает до 1 млн. евро затрат на лечение, а все процедуры проводятся в лучших медицинских клиниках Украины, Европы, Израиля и Южной Кореи. При этом, цена страховки составляет от 35 до 1000 евро в год (зависит от выбранного пакета и возраста застрахованного). Украинские корпоративные клиенты чаще всего останавливаются на пакете ценой 50 евро за человека.

Вопрос онкологии табуирован в нашей стране и люди предпочитают закрывать на проблему глаза, пока не станет поздно. Реалии таковы, что в большинстве случаев, заболевание обнаруживают на 3-4 стадии, когда требуются огромные суммы денег на лечение, в то время как на первой стадии уровень полного излечения составляет 80-90%.

«К сожалению, качественная терапия и препараты доступны не всем. В Украине есть квалифицированные врачи, эффективные протоколы лечения и современная медицинская аппаратура, но стоит это дорого, – говорит Стас Островский, директор по развитию бизнеса Madanes. – Как правило, болезнь приходит неожиданно, когда человек не готов к этому ни психологически, ни финансово. Возникают вопросы к кому обратиться? Где взять деньги? Как справиться с бюрократией? Мы предлагаем действительно доступное решение. Страхование – это общепринятая мировая практика. К сожалению, в Украине она еще не так распространена, но мы надеемся, что в ближайшем будущем все изменится к лучшему».

Madanes — один из крупнейших мировых провайдеров страхования от критических заболеваний, предоставляющий услуги для более чем 2 млн. клиентов по всему миру, обеспечивая около $350 млн страховых выплат в год. Головной офис компании расположен в Тель-Авиве. В Украине же пока, любую информацию по страхованию от критических заболеваний можно получить у партнеров компании.