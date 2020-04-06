В українців з'явилася можливість застрахуватися від раку

На початку 2020 року на український ринок офіційно вийшла міжнародна компанія Madanes, яка займається страхуванням від критичних захворювань, а саме – раку. Компанія працює через партнерів – провайдерів страхових послуг «Країна», «Альфа Страхування», ARX і «ТАС».

Страхування від критичних захворювань – популярна послуга в світі, яка тепер доступна мешканцям нашої країни і напевно буде затребувана . За захворюваністю онкологією Україна знаходиться на одному рівні з європейськими країнами. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я кожен 125 українець страждає від онкологічного захворювання, і цей рівень приблизно однаковий для всієї Європи. При цьому, за рівнем п'ятирічної виживаності (визначається числом пацієнтів, яким вдається продовжити життя) Україна більш ніж на 20% відстає від сусідів. Причина – в несвоєчасній та, часто, неточній діагностиці, а також – вартості ефективних медичних послуг.

В 2019 році в пілотному форматі компанія застрахувала вже понад 3000 осіб, з яких 68% – це дорослі, а 32% – діти. Зареєстровано 3 страхових випадки. Для них поліс покриває до 1 млн. євро витрат на лікування, а всі процедури проводяться в кращих медичних клініках України, Європи, Ізраїлю та Південної Кореї. При цьому, ціна страховки становить від 35 до 1000 євро на рік (залежить від обраного пакета і віку застрахованого). Українські корпоративні клієнти найчастіше зупиняються на пакеті ціною 50 євро за людину.

Питання онкології табуйовано в нашій країні – люди вважають за краще закривати на проблему очі, поки не стане пізно. Реалії такі, що в більшості випадків, захворювання виявляють на 3-4 стадії, коли потрібні величезні суми грошей на лікування, в той час як на першій стадії рівень повного одужання становить 80-90%.

«На жаль, якісна терапія і препарати доступні не всім. В Україні є кваліфіковані лікарі, ефективні протоколи лікування і сучасна медична апаратура, але коштує це дорого, – каже Стас Островський, директор з розвитку бізнесу Madanes. – Як правило, хвороба приходить несподівано, коли людина не готова до цього ні психологічно, ні фінансово. Виникають питання до кого звернутися? Де взяти гроші? Як впоратися з бюрократією? Ми пропонуємо дійсно доступне рішення. Страхування – це загальноприйнята світова практика. На жаль, в Україні вона ще не так поширена, але ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому все зміниться на краще ».

Madanes – один з найбільших світових провайдерів страхування від критичних захворювань, що надає послуги для більш ніж 2 млн. клієнтам по всьому світу, забезпечуючи близько $ 350 млн страхових виплат на рік. Головний офіс компанії розташований в Тель-Авіві. В Україні ж, будь-яку інформацію по страхуванню від критичних захворювань можна отримати у партнерів компанії.