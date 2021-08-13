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Украинцев по-новому будут оповещать о чрезвычайных ситуациях: что изменится

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что в Украине планируют по-новому оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях. Будет создана система оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью министра для "ТСН".

По его словам, сейчас строится новая система Мультиплекс МХ-7 и в рамках этого проекта будет создана система оповещения. На сегодня этим вопросом занимаются Госспецсвязи и КРРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, - ред.).

Федоров объяснил суть этой системы: при необходимости всех граждан планируют оповещать в режиме реального времени о чрезвычайных происшествиях в стране.

"Было решение СНБО - и в соответствии с этим решением для начала строительства выделяется бюджет Министерством финансов. Есть экшн-план, как все быстро сделать в течение полугода после того, как появится финансирование", - сообщил министр.

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Кабинет Министров Украины