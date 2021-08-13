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Українців по-новому будуть сповіщати про надзвичайні ситуації: що зміниться

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що в Україні планують по-новому будуть сповіщати громадян про надзвичайні ситуації. Буде створена система оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра для "ТСН".

За його словами, зараз будується нова система Мультиплекс МХ-7, і в рамках цього проекту буде створена система оповіщення. На сьогодні цим питанням займаються Держспецзв’язку і КРРТ (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, - ред.).

Федоров пояснив суть цієї системи: за необхідності всіх громадян планують сповіщати у режимі реального часу про надзвичайні події у країні.

"Було рішення РНБО - і відповідно до цього рішення для початку будівництва виділяється бюджет Міністерством фінансів. Є екшн-план, як все швидко зробити протягом пів року після того, як з’явиться фінансування", - повідомив міністр.

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Кабінет Міністрів України