Украинцев планируют наказывать за продажу курсовых. Вплоть до отчисления

Верховная рада 25 января приняла в первом чтении изменения в закон "Об образовании", которые устанавливают ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломов, докторских и других академических произведений. Нарушителям грозит вплоть до отчисления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект , опубликованный на сайте Рады.

Отмечается, что законопроект № 5461 про внесение изменений в закон "Об образовании" по установлению ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добродетели внесен в Раду в мае 2021 года.

Сегодня, 25 января, депутаты приняли законопроект в первом чтении. Документ поддержали 250 депутатов.

Отмечается, что законопроект разработан для установления академической ответственности за передачу академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором. По мнению авторов документа, это позволит более эффективно противодействовать продаже академических произведений.

Санкции за продажу академических произведений:

повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т.п.);

повторное прохождение образовательной программы;

отчисления из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование;

лишение стипендии;

лишение льгот по оплате обучения.

В законопроекте также предлагается определить понятие "академическое произведение" как произведение, содержащее результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или другой творческой деятельности, которое используется для подтверждения результатов обучения, присвоения образовательных квалификаций, научных степеней, ученых званий.