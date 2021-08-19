Украинцев переместят в военный сектор аэропорта Кабула для дальнейшей эвакуации, - МИД

"Мы на контакте с теми силами, которые позиционируют себя как гарантирующие определенную безопасность с тем, чтобы сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, поближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадания на территорию военного сектора аэропорта", - заявил он.

При этом Енин добавил, что МИД на прямой связи с ключевыми партнерами Украины.

"Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, контролирующие военную часть Кабульского аэропорта, и со многими нашими другими партнерами по согласованию остановок нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время", - подчеркнул он.

Енин отметил, что всем украинцам пытаются предоставить доступ в аэропорт.

"На данный момент все те, кто обратился к нам и находится в обозримой близости к аэропорту, уже подтянулись ближе к аэропорту. Мы стараемся, чтобы обеспечить их попадание на территорию аэропорта", - заявил он.