Українців відправлять на примусову обсервацію після повернення з-за кордону

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наступними рейсами повернуться українці із В'єтнама і Таїланду

Усім громадян України, які цими днями прибуватимуть додому спеціальними рейсами, доведеться пройти обсервацію. Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна".

Таким чином, за його словами, МВС запроваджує більш жорсткий режим пропуску для українців, аби запобігти поширенню коронавірусу всередині країни.

"Наступними днями будуть спеціальні рейси, якими ми заберемо людей із В'єтнаму, із Бангкока (Таїланд, - ред.) - з дальніх мандрів. Але буде інший режим: літак прилетить, всі ці люди пройдуть перевірку і примусову обсервацію, і тільки потім - тест (на коронавірус, - ред) і потім вони йдуть на свободу", - сказав Аваков.

Міністр запевнив, що це не є ноу-хау для України, мовляв подібний режим у світі запровадили щонайменше 15 країн.

Нагадаємо, зі Сполучених Штатів Америки вирушив ще один комерційний авіарейс із громадянами України, які не могли повернутися додому самостійно у зв'язку із карантином. Тому посольство організувало комерційний спецлітак з Нью-Йорка до Києва. На борту літака - 359 пасажирів.