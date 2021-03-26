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Для украинцев открыты более сотни стран

Автор: Юлия Струк

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев открыты более сотни стран. За месяц перечень расширился на девять государств.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны, напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. Среди новых стран, открывших свои границы - Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон", - отметил министр.

Напомним, вместе с тем Кулеба попросил украинских граждан воздержаться от поездок. Он отметил, что пандемия не утихает.

Ранее стало известно, что в Украине хотят ввести так называемые туристические сертификаты, которые будут финансово стимулировать украинцев отдыхать в пределах страны.

Как писало РБК-Украина, страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.

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Новости Украины МИД УкраиныДмитрий Кулебапутешествия
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