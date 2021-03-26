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Для українців відкриті понад сотня країн

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для українців відкрита понад сотня країн. За місяць перелік розширився на дев'ять держав.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Нині для громадян України відкриті 104 країни, нагадаю, що 19 лютого на брифінгу таких країн було 95, тобто за місяць ми додали до цього списку 9 країн. Серед нових країн, які відкрили свої кордони - Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гаяна, Бангладеш і Габон", - зазначив міністр.

Нагадаємо, разом з тим Кулеба попросив українських громадян утриматися від поїздок. Він зазначив, що пандемія не вщухає.

Раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни.

Як писало РБК-Україна, країни Європейського союзу підтримали проект введення у ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проект запропонувала Єврокомісія.

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Новини України МЗСДмитро Кулебапутешествия
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