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Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список

Автор: Анастасия Рокитна

Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Однако, конечное решение принимают национальные правительства стран ЕС и здесь есть пространство для работы дипломатии.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

МИД начал работать, чтобы решения были благоприятны для украинцев, отметил Кулеба.

"По состоянию на сегодня уже более трети стран ЕС сохранили возможность для путешествий украинцев. Таким образом мы избегаем ситуации тотального локдауна, с которым столкнулись в 2020 году", - сообщил он.

Для украинцев открыты 12 стран после решения о вынесении Украины из "зеленого" списка:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Ирландия,
  • Кипр,
  • Нидерланды,
  • Словакия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Чехия,
  • Швеция.
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Дмитрий КулебаЕвросоюз