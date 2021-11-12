Для українців залишаються відкритими мінімум 12 країн ЄС: список

Україну виключили із "зеленого списку" ЄС. Втім, кінцеве рішення ухвалюють національні уряди країн ЄС і тут є простір для роботи дипломатії.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг .

МЗС почав працювати, щоб рішення були сприятливі для українців, зазначив Кулеба.

"Станом на сьогодні вже понад третина країн ЄС зберегла можливість для подорожей українців. Таким чином ми уникаємо ситуації тотального локдауну, з яким зіштовхнулись у 2020 році", - повідомив він.

Для українців відкриті 12 країн після рішення про винесення України з "зеленого" списку: