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Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 13:15
Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Однако, конечное решение принимают национальные правительства стран ЕС и здесь есть пространство для работы дипломатии.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

МИД начал работать, чтобы решения были благоприятны для украинцев, отметил Кулеба.

"По состоянию на сегодня уже более трети стран ЕС сохранили возможность для путешествий украинцев. Таким образом мы избегаем ситуации тотального локдауна, с которым столкнулись в 2020 году", - сообщил он.

Для украинцев открыты 12 стран после решения о вынесении Украины из "зеленого" списка:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Ирландия,
  • Кипр,
  • Нидерланды,
  • Словакия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Чехия,
  • Швеция.
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Дмитрий Кулеба Евросоюз
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