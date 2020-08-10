Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кого пустят без обсервации

В частности, это коснется тех, кто пересекает границу самолетом
В Польше обновили перечень категорий украинцев, которым разрешено не проходить обсервацию. Теперь не обязательно проходить обсервацию тем, кто прибывает самолетом в страну из Украины.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:
- водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- инспекторов морской администрации;
- лиц, выполняющих в Польше работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора);
- пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, что не подпадает под запрет воздушного движения;
- пассажиров судов, курсирующих, не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве;
- лиц, получающих образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, которые проводят исследования на территории Польши;
- работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;
- лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
- членов семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
- лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию;
Напомним, ранее сообщалось, что консульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет.