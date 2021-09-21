Украинцев незаконно трудоустраивали за рубежом. Банда подделывала COVID-справки

В Черновицкой области правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала поддельные COVID-документы. Подделки использовали для трудоустройства украинских граждан за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

В организации нелегальной деятельности подозревают трех жителей Черновцов. Нелегальным делом они начали заниматься еще весной этого года. Для ведения "бизнеса" они арендовали офис, а клиентов искали через перевозчиков. Ежемесячно банда зарабатывала до полумиллиона гривен.

"Дельцы подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договоры с иностранными работодателями", - рассказали в СБУ.

Дельцы предоставляли свои "услуги" и иностранцам, в частности, подделывали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, и страховые полисы. Стоимость "услуг" составляла от 200 гривен за ПЦР-тест до 3000 гривен за пакет документов для выезда за границу. С иностранцев за пакет документов брали 1000 гривен.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли:

оборудование для изготовления и подделки документов и компьютеры;

поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и больниц Черновицкой и других областей;

готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

СБУ возбудила дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Сейчас фигурантам дела готовят подозрения.