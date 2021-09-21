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Українців незаконно працевлаштовували за кордоном. Банда підробляла COVID-довідки

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Чернівецька область, Вівторок 21 вересня 2021 15:40
Українців незаконно працевлаштовували за кордоном. Банда підробляла COVID-довідки Фото: у Чернівецькій області підробляли COVID-довідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій області правоохоронці викрили банду, яка виготовляла підробні COVID-документи. Підробки використовували для працевлаштування українських громадян за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

В організації нелегальної діяльності підозрюють трьох мешканців Чернівців. Нелегальною справою вони почали займатися ще навесні цього року. Для ведення "бізнесу" вони орендували офіс, а "клієнтів" шукали через перевізників. Щомісяця банда заробляла до півмільйона гривень.

"Ділки підробляли довідки щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2; свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями", - розповіли в СБУ.

Ділки надавали свої "послуги" й іноземцям, зокрема, підробляли результати ПЛР-тестів, нібито зроблених за кордоном, та страхові поліси. Вартість "послуг" становила від 200 гривень за ПЛР-тест до 3000 гривень за пакет документів для виїзду за кордон. З іноземців за пакет документів брали 1000 гривень.

Правоохоронці провели обшуки, в ході яких виявили та вилучили:

  • обладнання для виготовлення й підробки документів та комп’ютери;
  • підроблені штампи і печатки українських та іноземних компаній та лікарень Чернівецької та інших областей;
  • готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

СБУ порушила справу за ч. 3 ст. 332 КК України. Наразі фігурантам справи готують підозри.

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