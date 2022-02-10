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Украинцев наняли для провокаций в РФ: СБУ сорвала планы российских спецслужб

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала операцию российских спецслужб. Они наняли украинских "титушек" для провокаций на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, российские спецслужбы разработали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения на территории России. Для этого были завербованы трое жителей Киевской области из криминальных кругов. В их задачи входило формирование двух групп по пять человек в каждой с последующей отправкой в РФ.

Для выезда из Украины их должны были обеспечить поддельными документами. Первая группа должна была уехать в России в ближайшие дни. За участие в провокациях на российской территории каждому участнику обещали по 4 тысячи долларов.

"Кураторы заверили "титушек", что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании", - уточнили в СБУ

В украинской спецслужбе отметили, что провокации на российской территории могли быть использованы в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области.

Задержанные являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

В частности, установлено, что задержанные организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Кроме того, сотрудники СБУ выяснили, что один из задержанных создал так называемое "силовое крыло". В его состав вошли члены спортивных обществ и представители криминала. Группа должна была принять участие в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года. В их задачу входило спровоцировать драки и беспорядки.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов участников групп, которых должны были отправить в Россию для совершения провокаций.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Фото: СБУ сорвала спецоперацию россиян, нанявших украинцев для провокаций в России (ssu.gov.ua)

Напомним, 10 февраля стало известно о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Киеве, завербованного спецслужбами Беларуси.

Отметим, ранее СБУ разоблачила жителя Харькова на сотрудничестве со российскими спецслужбами.

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