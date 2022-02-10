Українців найняли для провокацій в РФ: СБУ зірвала плани російських спецслужб

За попередніми даними, російські спецслужби розробили план провокацій та диверсій, спрямованих проти власного населення на території Росії. Для цього було завербовано трьох жителів Київської області з кримінальних кіл. До їхніх завдань входило формування двох груп по п'ять осіб у кожній з подальшим відправленням до РФ.

Для виїзду з України їх мали забезпечити підробленими документами. Перша група мала виїхати до Росії найближчими днями. За участь у провокаціях на російській території кожному учаснику обіцяли 4 тисячі доларів.

"Куратори запевнили "тітушок", що після того, як завдання буде виконано, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання", - уточнили в СБУ.

В українській спецслужбі зазначили, що провокації на російській території могли бути використані як чергова причина для виправдання подальшого тиску на Україну. Організатори та їх спільники одночасно були затримані у Києві та області.

Затримані є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України.

Зокрема, встановлено, що затримані організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам'ятником Степану Бандері у Тернополі, Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

Крім того, співробітники СБУ з'ясували, що один із затриманих створив так зване "силове крило". До його складу увійшли члени спортивних товариств та представники криміналу. Група мала взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року. У їхнє завдання входило спровокувати бійки та заворушення.

У ході обшуків у підозрюваних вилучили вогнепальну зброю з патронами, копії закордонних паспортів учасників груп, яких мали відправити до Росії для здійснення провокацій.

Порушено кримінальну справу за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Слідство продовжується.

Фото: СБУ зірвала спецоперацію росіян, які найняли українців для провокацій у Росії (ssu.gov.ua)