Украинцев из Французского легиона отпускают на защиту родины в полной боевой экипировке

Так, Центр подтверждает такую возможность для легионеров украинцев.

"Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку", - говорится в сообщении.

Ранее, президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона - отдельного подразделения для иностранных добровольцев, которые хотят встать на защиту Украины, против которой ведет войну Россия.

Глава украинского государства также сообщил, что страна сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев. "Так что в полку интербандеровцев прибыло. Чувствуйте, варвары!" - написали в ВСУ.