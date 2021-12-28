Украинцев будут вызывать в суд по телефону: "Дия" запускает новую функцию

В приложении "Дия" в тестовом режиме заработала новая функция. Она позволяет получать уведомления о судебных заседаниях, в котором украинец участвует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые вас касаются", - написал министр.

Федоров добавил, что эта функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд уведомляет обычной почтой. По его словам, сообщения будут проходить заранее не зависимо от того, выступает ли украинец истцом или ответчиком.

Министр уточнил, что воспользоваться новой функцией можно не обновляя приложение. В настройках нужно только включить опцию "Разрешить уведомления".