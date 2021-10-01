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В "Дии" появятся три новых сервиса: подробности

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Киев, Пятница 01 октября 2021 11:45
В "Дии" появятся три новых сервиса: подробности Фото: "Дии" появятся три новых сервиса (diia.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Власть анонсировала новые сервисы в портале "Дия". Появится возможность получения электронного судебного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины Оксаны Литвиновой на "Х Ежегодном судебном форуме".

По ее словам, появятся такие новые сервисы:

  • можно будет получать сообщение о судебном заседании, в котором гражданин участвует,
  • возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении,
  • получение электронного судебного решения, которое можно будет валидировать или подавать в органы государственной власти в электронном формате.
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