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Українців викликатимуть до суду по телефону: "Дія" запускає нову функцію

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 16:42
Українців викликатимуть до суду по телефону: "Дія" запускає нову функцію Фото: у "Дії" з'явилася нова функція - як підключитися (diia.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У додатку "Дія" в тестовому режимі запрацювала нова функція. Вона дозволяє отримувати повідомлення про судові засідання, в якому українець бере участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Запустили бета-тест повідомлень про судові засідання, які вас стосуються", - написав міністр.

Федоров додав, що ця функція дозволить не пропустити судове засідання, про яке зазвичай суд повідомляє звичайною поштою. За його словами, повідомлення будуть проходити заздалегідь не залежно від того, чи виступає українець позивачем або відповідачем.

Міністр уточнив, що скористатися новою функцією можна не оновлюючи додаток. В Налаштуваннях потрібно тільки включити опцію "Дозволити повідомлення".

Нагадавши, нові сервіси в додатку "дія", включаючи повідомлення про судові засідання, анонсували на початку жовтня.

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Михайло Федоров Дія
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