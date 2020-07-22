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Українцям заборонили в'їзд до Чорногорії на автомобілі

Подгориця, Середа 22 липня 2020 13:50
Українцям заборонили в'їзд до Чорногорії на автомобілі
Фото: аеропорт (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Проте, є одне виключення

В'їзд на територію Чорногорії для жителів України можливий лише повітряним транспортом. Виняток, якщо українці останні 15 днів перебували в країнах "зеленого" або "жовтого" списків.

Про це повідомляється на сайті уряду Чорногорії.

Право на необмежений в'їзд в країну будь-яким видом транспорту є лише у країн з "зеленого списку", "жовтого списку" і тим, хто перебував в цих країнах протягом останніх 15 днів при наявності негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, в Чорногорії через зростання захворюваності коронавірусом COVID-19 оголошена епідемія на всій території країни, обмежувальні заходи набирають чинності з 22 липня.

Зазначимо, у перших числах червня влада офіційно оголосила Чорногорію вільною від коронавірусу.

Додамо, що для українців відкрилися для в'їзду ще 13 країн, станом на зараз таких країн вже 39.

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