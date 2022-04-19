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Украинцам вновь разрешили выезжать заграницу по внутренним паспортам, - МВД

Украинский паспорт (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Такое решение принято, учитывая ситуацию, складывающуюся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

По гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с соседними странами сотрудники пограничной службы будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу.

Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются. Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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