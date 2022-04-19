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Українцям знову дозволили виїжджати закордон за внутрішніми паспортами, - МВС

Український паспорт (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжена. Таке рішення прийнято, враховуючи ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і своєчасно оформити закордонний паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

За гуманітарними обставинами та за раніше досягнутими домовленостями з сусідніми країнами співробітники прикордонної служби будуть здійснювати пропуск громадян України, в тому числі й за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони направляються. Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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