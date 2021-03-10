Украинцам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году, - эксперт

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза отметил, что направление Турции может составить до 80-90% от общего потока отдыхающих.

"Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80-90% от общего потока туристов. Остальное - Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и т.д.", - отметил эксперт.

По его прогнозам, этот сезон все равно пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно и не для всех сразу.

"Те страны, которые уже сейчас открыты - вот на них и стоит рассчитывать, они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, можно запускаться опять", - пояснил Дереза.

Однако многие авиакомпании уже активно продают билеты и в страны западной Европы.

В компании Azur Air РБК-Украина рассказали, что надеются, что проблему с ограничениями на въезд удастся решить до конца апреля. Но если нет, то пассажиру предложат другую, более позднюю дату или компенсацию средств за билет.