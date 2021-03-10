Українцям не варто розраховувати на подорожі в Європу в цьому році, - експерт

Віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза ​​зазначив, що напрямок Туреччини може скласти до 80-90% від загального потоку відпочивальників.

"Туристичний ринок України не чекає Європу в цьому році, більше орієнтується на Туреччину, яка може скласти до 80-90% від загального потоку туристів. Решта - Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Єгипет, Грузія і т.д.", - зазначив експерт.

За його прогнозами, цей сезон все одно пройде під знаком пандемії, і країни будуть відкривати свої кордони дуже обережно і не для всіх відразу.

"Ті країни, які вже зараз відкриті - ось на них і варто розраховувати, вони вже працювали минулого року, сплеску заражень не було, можна запускатися знову", - пояснив Дереза.

Однак багато авіакомпаній вже активно продають квитки і в країни західної Європи.

У компанії Azur Air РБК-Україна розповіли, що сподіваються, що проблему з обмеженнями на в'їзд вдасться вирішити до кінця квітня. Але якщо ні, то пасажиру запропонують іншу, більш пізню дату або компенсацію коштів за квиток.