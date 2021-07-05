Украинцам в США дали рекомендации в связи с приближением урагана "Эльза"

Посольство Украины в США выпустило рекомендации для соотечественников в связи с приближением урагана "Эльза" к западному побережью Флориды. В случае возникновения ЧП украинцам следует обращаться на "горячую линию" дипмиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

Посольство рекомендует украинцам в США воздержаться от посещения Флориды в ближайшее время. Тем же, кто не может отложить поездку в этот регион необходимо:

отлеживать предупреждения местных властей о развитии ситуации;

следовать указаниям местных спасательных служб;

учитывать возможные изменения в расписании наземного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в США украинским гражданам следует обращаться на "горячую линию" дипмиссии.