Українцям у США дали рекомендації у зв'язку з наближенням урагану "Ельза"

Посольство України в США випустило рекомендації для співвітчизників у зв'язку з наближенням урагану "Ельза" до західного узбережжя Флориди. У разі виникнення НП українцям слід звертатися на "гарячу лінію" дипмісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в США.
Посольство рекомендує українцям у США утриматися від відвідування Флориди найближчим часом. Тим же, хто не може відкласти поїздку в цей регіон необхідно:
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію в США українським громадянам слід звертатися на "гарячу лінію" дипмісії.
Нагадавши, тропічний шторм "Ельза" 5 липня дістався до Куби. Він приніс сильний вітер, безперервна злива і хвилі більше метра в східну частину країни.
Після Куби наступною метою "Ельзи" стане Флоридська протока. Очікується, що шторм на західне узбережжя Флориди завалитися вранці 6 липня.