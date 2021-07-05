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Українцям у США дали рекомендації у зв'язку з наближенням урагану "Ельза"

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Вашингтон, Понеділок 05 липня 2021 22:22
Українцям у США дали рекомендації у зв'язку з наближенням урагану "Ельза" Фото: українцям у США дали рекомендації через ураган Ельза (twitter.com/thehill)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство України в США випустило рекомендації для співвітчизників у зв'язку з наближенням урагану "Ельза" до західного узбережжя Флориди. У разі виникнення НП українцям слід звертатися на "гарячу лінію" дипмісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в США.

Посольство рекомендує українцям у США утриматися від відвідування Флориди найближчим часом. Тим же, хто не може відкласти поїздку в цей регіон необхідно:

  • відлежувати попередження місцевої влади про розвиток ситуації;
  • слідувати вказівкам місцевих рятувальних служб;
  • враховувати можливі зміни в розкладі наземного і повітряного транспорту.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію в США українським громадянам слід звертатися на "гарячу лінію" дипмісії.

Нагадавши, тропічний шторм "Ельза" 5 липня дістався до Куби. Він приніс сильний вітер, безперервна злива і хвилі більше метра в східну частину країни.

Після Куби наступною метою "Ельзи" стане Флоридська протока. Очікується, що шторм на західне узбережжя Флориди завалитися вранці 6 липня.

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