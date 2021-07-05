Українцям у США дали рекомендації у зв'язку з наближенням урагану "Ельза"

Посольство України в США випустило рекомендації для співвітчизників у зв'язку з наближенням урагану "Ельза" до західного узбережжя Флориди. У разі виникнення НП українцям слід звертатися на "гарячу лінію" дипмісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в США.

Посольство рекомендує українцям у США утриматися від відвідування Флориди найближчим часом. Тим же, хто не може відкласти поїздку в цей регіон необхідно:

відлежувати попередження місцевої влади про розвиток ситуації;

слідувати вказівкам місцевих рятувальних служб;

враховувати можливі зміни в розкладі наземного і повітряного транспорту.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію в США українським громадянам слід звертатися на "гарячу лінію" дипмісії.