ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам сообщили об отключении мобильной связи: что произошло

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 13:57
Украинцам сообщили об отключении мобильной связи: что произошло Фото: украинцам сообщили об отключении мобильной связи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На номера украинцев одного из операторов были отправлены фейковые рассылки о решении о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области. Соответствующая информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

В сообщении отмечалось, что решение об отключении связи было принято Советом национальной безопасности и обороны.

"Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией России. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать", - отметили в Госспецсвязи.

С начала войны позиция власти заключается в том, чтобы каждый украинец не ограничивался возможностями по получению услуг мобильной связи и интернета.

"Для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны", - добавила пресс-служба.

В то же время российская сторона уже обвиняла Украину в, якобы, отключении связи в Херсонской области. В Госспецсвязи отметили, что таким образом оккупанты пытаются распространять дезинформацию и пропаганду среди населения временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью